شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاتها.. فاتن حمامة تتحدث عن رأيها فى الصداقة والصحافة والحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتى أثرت السينما المصرية والعربية، بعشرات الأعمال السينمائية التى ما زالت محفورة فى ذهن الجمهور المصرى بالأخص والعربي بشكل عام.

وكانت سيدة الشاشة العربية قد أجرت لقاء إذاعيا ذات مرة فى برنامج "اعتراف على الهواء"، وتحدثت فيه عن رائها فى العديد من الموضوعات مثل الصداقة وكاتبها الصحفى المفضل وعلاقتها بالحيوانات، ونصائح الأب والأم لها.



فاتن حمامة

وقالت فاتن حمامة إن أستاذها فى التمثيل هو زكى طليمات، بينما كاتبها المفضل هو أحمد بهاء الدين، وإن فلسفتها فى الصداقة "أقبل أصدقائى كما هم".

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وتابعت فاتن: "الأغنية التى تحرك مشاعرى يا حبيبتى يا مصر"، وعن أهم مميزات السفر قالت "توسيع الأفق"، والحيوان الذى تصادقه هو "الكلب"، لأنه صديق أمين، وعن أهم نصائح والدها قالت "عدم الغرور"، ونصائح والدتها "ما تأمنيش للرجالة".

وعن أبرز ما ورثه ابنها طارق من أبيه الفنان الراحل عمر الشريف قالت فاتن: "كل شيء حتى مشيته".

وفيما يتعلق بالسينما قالت فاتن حمامة عن الفيلم الفاشل الذى قدمته خلال مسيرتها الفنية "نسيت اسمه"، وأن نقطة ضعفها الوحيدة "دموع فى عيون رجل كبير". وعن الرياضة التى لا تطيق مبارياتها قالت "المصارعة"، وأنها من مواليد برج "الجوزاء"، وعن أبرز الأفلام التى تؤرخ للسينما المصرية من وجهة نظرها "الحرام"، و"باب الحديد"، و"دعاء الكروان"، و"المومياء".