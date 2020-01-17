"نقول مبروك".. كيف تفاعل الجمهور مع صور العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه، صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي احتفلت به أمس الخميس، بأحد الأماكن العامة.

وظهر العوضي بالقرب من ياسمين في معظم الصور التي نشرها، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات بين جمهور العوضي عبر حسابه على "إنستجرام"، وكانت معظم هذه التعليقات تسأل عن حقيقة ارتباطهما، وجاءت بعضها: "مبروك، إنتو اتجوزتوا؟، لايقين على بعض، نقول مبروك"، وغيرها.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.

وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.