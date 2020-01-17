ابنة أحمد زاهر تنضم لمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انضمت الفنانة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، لفريق عمل مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه رمضان المقبل.
ونشرت ليلى زاهر صورًا، عبر خاصية "الاستوري" تؤكد انضمامها للمسلسل.
وكان حساب منسوب للفنان ياسر جلال نشر صورة، عبر خاصية "الاستوري" بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها :"ابن الوز عوام، انضمام الفنانة الصغيرة في السن الكبيرة في الأداء ليلى أحمد زاهر إلى مسلسل الفتوة، شهر رمضان 2020".
مسلسل "الفتوة" تقع أحداثه في حي الجمالية، ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
يذكر أن ليلى أحمد زاهر ظهرت لأول مرة مع النجم تامر حسني، إذ شاركت في بطولة فيلمه "كابتن هيما" عام 2008.
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