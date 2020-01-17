وسام بريدي يكشف عن الصورة الأولى لمولودته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي أول صورة لمولودته الثانية "آيا صوفيا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف بريدي عن الاسم الذي اختاره لطفلته، منذ أيام، وهو "آيا صوفيا"، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا 14/1/2020".

يذكر أن وسام بريدي أثار الجدل بزواجه من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، نظرا لاختلاف ديانتهما، فهو مسيحي وزوجته "ريم" مسلمة، وأنجبا منذ عامين طفلتهما "بيلا".