محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي أول صورة لمولودته الثانية "آيا صوفيا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وكشف بريدي عن الاسم الذي اختاره لطفلته، منذ أيام، وهو "آيا صوفيا"، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا 14/1/2020".
يذكر أن وسام بريدي أثار الجدل بزواجه من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، نظرا لاختلاف ديانتهما، فهو مسيحي وزوجته "ريم" مسلمة، وأنجبا منذ عامين طفلتهما "بيلا".
كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي يكشف عن الصورة الأولى لمولودته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.