بطولة رانيا يوسف والصاوي وسمرة.. طرح بوستر "صندوق الدنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طرحت الشركة المنتجة لفيلم صندوق الدنيا، البوستر الأول له، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير المقبل.
الفيلم من بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي.
وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد، في اطار درامي اجتماعي، الفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، ومونتاج، وموسيقى تصويرية.
كما تنوي الشركه المنتجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم بدور العرض.
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