بشرى ورونيت وملدريد في لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة للدورة الرابعة للمهرجان، التي ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، إن مسابقة الأفلام القصيرة تضم الفنانة بشرى، والناقدة السويدية رونيت حسون، والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وأكد أندرو أن الفنانة بشرى، إحدي النجمات المميزات، بين بنات جيلها وتملك رصيدا سينمائيا جيد، وسبق لها المشاركة في عدة مهرجانات.

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وأضاف أندرو: "الناقدة السويدية رونيت حسون، هي كاتبة سينمائية في العديد من الدوريات العالمية الشهيرة، وشاركت في العديد من لجان التحكيم، أما المخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، فشاركت في تأسيس اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم النيجيري الذي يُرسل للمشاركة في الأوسكار، وهي مخرجة ومنتجة نيجيرية قدمت أول أفلامها الطويلة 30 يومًا عام 2006".

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنويا علي تكريم الرموز الفنية السينمائية، إذ وقع اختيار المهرجان علي تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوي، فضلا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.