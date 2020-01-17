محمد حماقي يوجه رسالة لجمهوره بعد تكريمه في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب محمد حماقي رسالة شكر لجمهوره، بعد تكريمه في دولة المغرب وحصوله على جائزة أفضل نجم لعام 2019، الأربعاء الماضي، على هامش مهرجان "كازا آرت".

وكتب حماقي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "شكرا على ثقتكم ودعمكم المستمر، من حفل تكريمي في المغرب، وحصولي على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

zويشارك حماقي في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، في الموسم الثالث، ويشاركه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.