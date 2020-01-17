حضور ضعيف للفنانين وانهيار غادة نافع وحجاب دنيا عبدالعزيز.. لقطات من جنازة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصوير - محمود عبدالناصر ومحمود بكار:

حرص عدد من الفنانين على حضور مراسم تشييع جثمان الفنانة القديرة ماجدة، بمسجد مصطفى محمود، التي رحلت عن عالمنا، أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

والتقطت كاميرات الخليج 365 عدد من اللقطات من الجنازة، نرصدها لكم في التقرير التالي:

انهيار غادة نافع

دخلت غادة نافع في حالة انهيار وبكاء شديد خلال تشييعها جثمان والدتها، وحرص على مؤرازتها عدد من الفنانات.

حضور الإبراشي

يُعد الإعلامي وائل الإبراشي من أوائل الحاضرين جنازة الفنانة الراحلة، إذ تجمعه بها علاقة صداقة قوية، فالأخيرة كانت تخصه بمداخلاتها التليفونية أثناء برنامجه، فضلًا عن حضوره عيد ميلادها السابق، كما تجمعه علاقة صداقة بابنتها غادة نافع.

Advertisements

غياب الفنانين

على الرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفنانة الراحلة، وحرص عشرات الفنانين على نعيها عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا، إلا أن الجنازة لم تشهد سوى حضور عدد قليل أبرزهم دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، أشرف زكي، رشوان توفيق، أيمن عزب، سمير صبري، رانيا ياسين، ودنيا عبدالعزيز، وغيرهم.

حجاب دنيا عبدالعزيز

ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بحجاب كامل، لأول مرة فالمعتاد إنها ليس من الفنانات اللواتي يرتدين الحجاب خلال حضورهن أي جنازة.

علم مصر

وصل نعش الفنانة ماجدة الصباحي، ملفوفًا بعلم مصر.

يُشار إلى أن ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

ومن أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها.