4 سنين ونص انفصال.. سوزان نجم الدين تتحدث عن ألم فراق أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن حزنها الشديد، لما تشعر به من ألم تجاه أبنائها بعدما ودعتهم منذ 4 سنوات ونصف بالمطار.
وشاركت "سوزان"، صورة مجمعة لها رفقة أبناءها، عبر حسابها بـ"انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وجع الفراق عم يكبر وحرقة القلب عم تعمر".
وأضافت: "ماعم قول هالشي لتزعلوا معي، عم قولوا لحتى تعرفوا قيمة ولادكن وتاخدوا بالكن منن، وتعرفوا تربوهن وتحموهن وتتجاوزوا كل الصعاب لتفرحوهن وتأمنولن الحب والحنان والرعاية والأمان".
سوزان نجم الدين تزوجت عام 1995 من رجل الأعمال السوري سراج الدین الأتاسي، ولدیھا أربعة أولاد، سھیر، سارة، حیان وحازم، وانفصلت عنه عام 2016.
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