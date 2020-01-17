تراند اليوم : النفيسي: أم كلثوم ليست سيدة .. ولكنها " سفيرة للفساد"

وصف الكاتب الكويتي والبرلماني السابق عبد الله النفيسي الفنانة أم كلثوم بأنها كانت سفيرة للفساد.

جاء هذا في رده على الإعلامي عمار تقي في برنامج الصندوق الأسود، حينما وجه له سؤالا عن رأيه في السيدة أم كلثوم، فقال له :" هذه مو سيدة.. إنها سفيرة للفساد".

وأضاف النفيسي أن أم كلثوم تمثل فنا للإيجار، وأن الأديب نجيب محفوظ في راوية " ميرامار" ربط بين المزاج المصري والحشيش في حفلات أم كلثوم، منوها أنها تمثل ظاهرة في هذا الأمر، بحسب قوله.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد كشف سرا عن علاقة أم كلثوم بالفنان فريد الأطرش، منوها أن السبب أم كلثوم كانت ترفض أن للغناء لفريد الأطرش، مضيفا أن الأخير كثيرا ما أعلن عن رغبته فى أن تغنى له أم كلثوم.

وذكر عن الأطرش أنه في جلساته الخاصة، كان يؤكد أنها لن تغنى له، لأنها تكره شقيقته أسمهان، وتريد الانتقام منه.

يذكر أن النفيسي كان قد هدد بمحاولة اغتيال، حيث نشر محاميه عادل عبد الهادي على حسابه في تويتر أنه جاءه تهديد بعملية اغتيال لموكله، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.

وأضاف أن موكله سبق أن جاءته تهديدات سابقة، ولكن هذه المرة التهديد يطال حياته مباشرة، منوها بأن موكله يتواجد حاليا خارج البلاد، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته.

وأوضح محامي النفيسي أننا خاطبنا الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكلنا في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله.