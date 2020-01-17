فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد كيف أصبحت؟.. نجمة "ذا فويس كيدز" تظهر بفيديو راقص

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بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الأضواء، أشعلت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" السوشال ميديا بمقطع فيديو ظهرت وهي ترقص فيه على نغمات الموسيقى الغربية.

 

وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث ظهرت الحايك في عمر المراهقة بعدما عرفها الجمهور طفلة خلال الموسم الأول من البرنامج.

وأطلت لين الحايك على جمهورها من خلال حسابها على موقع "إنستغرام" واستخدمت تطبيق الـ"تيك توك" برقصة وصفها البعض بالمميزة والعفوية، مُعلقين أنها تغيرت كثيرًا، فيما رأى البعض ان ملامحها لم تتغير إلا أنها أصبحت أكثر نضوجًا.

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