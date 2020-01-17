شاهد .. شريف منير بصحبة نجوم التسعينات " أعز أصحاب"

نشر النجم الكبير شريف منير صورة بصحبة اصدقائه مع نجوم التسعينات، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر "منير" في الصورة مع النجم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمي، وعلق عليه قائلا:"كنا بقالنا كتيييير ماشوفناش بعض .. أعز أصحاب .. لأ .. إخوات". كتيييير ماشوفناش بعض .. أعز أصحاب .. لأ .. إخوات". Advertisements يذكر أن آخر أعمال النجم شريف منير، ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، مع النجم أحمد عز. الجدير بالذكر، أن فيلم "الممر" بطولة كلا من: أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وآخران، إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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