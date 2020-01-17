صور.. زينة بصحبة محمد حماقي في المغرب

نشرت النجمة زينة صورة لها اثناء التكريم في المغرب وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "زينة" في الصورة مع النجم محمد حماقي وكتبت عليها قائلة:"تكريم

المغرب كازابلانكا".

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ويشار أن أخر أعمال زينة كان فيلم "الفلوس" من تأليف تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، خالد

الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، عائشة بن أحمد، محمد سلام، أحمد فتحي، عمر زهران، كميل سلامة، نانسي صلاح، جوهرة.