أمير كرارة ناعيًّا إبراهيم فرح: الله يرحمك يا راجل يا طيب

نعى النجم الكبير أمير كرارة الفنان الراحل إبراهيم فرح وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام". ونشر "كرارة" صورة الفنان الراحل إبراهيم فرح وعلَّق عليه قائلًا:"الله يرحمك يا راجل يا طيب". إبراهيم فرح وعلَّق عليه قائلًا:"الله يرحمك يا راجل يا طيب".

ويشار إلي أن الفنان إبراهيم فرح رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة، عن عمر يناهز 68 عامًا. رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة، عن عمر يناهز 68 عامًا.

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