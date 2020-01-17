صناع فيلم "صندوق الدنيا" يطرحون البوستر الرسمي الأول

طرحت شركة kemet film production ، المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، البوستر الأول له، و ذلك تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير القادم.
يشار إلي أن عماد البهات مخرجالفيلم يتابع حاليًّا المراحل النهائية للفيلم من مكساج ، مونتاج ، و موسيقي تصويرية، كما تنوي الشركه المنتجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم.
الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي. وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، سيناريو و إخراج عماد البهات.
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