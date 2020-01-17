بالصور.. مازن الغرباوي يكشف عن شخصيته في "بنت القبائل"

يستعد الفنان والمخرج مازن الغرباوي، لعرض مسلسله الجديد "بنت القبائل" في التاسعة مساء غدًا السبت، وذلك عبر قناة «الحياة».

ونشر "الغرباوي" مجموعة من الصور عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا : "من بكره علي قناة الحياة استنوني بصحبة

مجموعة كبيرة من النجوم في دور (رياض ) بمسلسل بنت القبائل.. في دور جديد عليااااا تمامًا كممثل.. يارب يعجبكم، تأليف :المبدع شاذلي أمير الجنوب، إخراج : المبدع الكبير حسني صالح".

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يشار إلى أن «بنت القبائل» مسلسل من 45 حلقة تدور الأحداث في إطار درامي صعيدي يمزج بين الخيال والواقع، حول صراع ما بين عدد من الأطراف ومن بينهم امرأة تدعى "زهرة".

يذكر أن "بنت القبائل" بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، مازن الغرباوي، محمود عبدالمغني، منه فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.