محمد حماقي برسالة للجمهور بعد تكريمه في المغرب-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شكر الفنان المصري ​محمد حماقي​ الجمهور بعد نيله جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية في مهرجان "كذا آرت" الذي أقيم في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

ونشر حماقي صورا له خلال تكريمه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولي على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".

الجدير ذكره ان محمد حماقي اعلن مؤخرا عن ترحيبه بفكرة مشاركة الفنانة المغربية سلمى رشيد في عمل غنائي جديد على شكل ديو، وذلك بعدما كشفت الأخيرة في وقت سابق عن رغبتها في التعامل معه، خلال حلولها ضيفة ببرنامج معكم منى الشاذلي.

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