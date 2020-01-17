رحيل الممثل الانكليزي ديريك فولدز

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الانكليزي ​ديريك فولدز​ الذي اشتهر بلعب دور برنارد وولي في كوميديا ​​التلفزيون البريطاني Yes Minister و Yes، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ديريك رحل في مستشفى رويال يونايتد بعد معاناته مع الالتهاب الرئوي، وتوفي محاطا بعائلته.

وصرحت هيلين بينيت، مساعدة ديريك الشخصية وصديقته: "لقد كان أكثر الناس المحبوبين لكل من قابله على الإطلاق ، ولم تكن لديه كلمة سيئة ليقولها عن أي شخص وكان يحظى باحترام كبير ، وهو محبوب من الجميع."

وتابعت:"لم يكن من الممكن أن تقابل شخصًا ألطف منه على الاطلاق ، لقد كان رجل رائع وسأفتقده بشكل فظيع ".