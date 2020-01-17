فنانة مصرية تطلب الدعاء لطليقها بعد إصابته بنزيف في المخ

ميرنا وليد - بيروت - بعد أشهر على طلاقها من زوجها أشرف سيد رجب، كاشفةً عن الموضوع برسالة مؤثرة قالت فيها: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا"، فاجأت الفنانة المصرية ​مي فاروق​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق تطلب فيه منهم الدعاء لطليقها.

وكتبت قائلةً:"أرجو منكم الدعاء لـ أبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء، أصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث، دعواتكم يرده لأمه وأهله وأولاده بالسلامة".

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