المتابعون يشبهون بسمة بوسيل لـ مايكل جاكسون وردّها مفاجئ-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - ردت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل على التعليقات التي تتلقاها دائماً من قبل بعض المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذين يشيرون فيها إلى أنها أصبحت تشبه نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون خاصةً بعد خضوعها لعمليات تجميل.
ونشرت بوسيل صور مركبة لها ولجاكسون وعلّقت بالقول:"آمل أن أصبح يوماً ما أسطورة مثله".
ومن ناحية أخرى، كان علم موقع "الفن" بأن سر إنسحاب الممثلة المصرية مي عز الدين من فيلم "مش أنا" الذي يقوم بطولته الفنان المصري تامر حسني، هو خلافها مع بوسيل زوجة حسني، والتي أصرت على الا تشارك عز الدين في العمل، وقد حرصت أيضاً على التواجد في يوم التصوير، وجاءت بالورود لحسني.
من ناحية اخرى، تعمل عز الدين في الوقت الحالي على قراءة مجموعة سيناريوهات، لتستقر على العمل الذي ستشارك به في الدراما التلفزيونية العام الجديد.
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