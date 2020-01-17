مفاجأة فنية عن رئيس الحكومة الروسي الجديد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - معلومات جديدة تم الكشف عنها عن ​ميخائيل ميشوستين​ الذي تولى يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري رئاسة الحكومة الروسية بعد تعيينه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فميخائيل ميشوستين ألف موسيقى لأغنيتي المغني الروسي الشهير غريغوري ليبس وهي "امرأة حقيقية" (عام 2011) و" الرماد" (عام 2016) وحقوقهما محفوظة.

صحيفة "فيدوموستي" كانت قد اوردت عن لسان أصدقاء السياسي الروسي انه مبدع في مجال التأليف الموسيقي.

من ناحية أخرى رفض ناطق باسم المغني غريغوري ليبس التعليق على هذه المعلومات التي اوردتها وسائل الاعلام العالمية.

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