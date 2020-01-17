- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: تسيطر النجمة اللبنانية نادين نجيم مرّة جديدة على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا.
شاشة الـ MTV بدأت بعرض مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين، قصي خولي ومعتصم النهار مجددًا عبر شاشتها.
مسلسل “سمرا” مع أحمد فهمي وطوني عيسى يعود إلى الواجهة مرّة جديدة ويُعرض عبر الـ LBC فيما مسلسل “تشيللو” مع تيم حسن ويوسف الخال تعرضه قناة السومرية.
أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن يُعرض كلّ يوم على قناة “سما” السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تسيطر مجددا على الشاشات – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.