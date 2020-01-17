نادين نجيم تسيطر مجددا على الشاشات – صورة

متابعة بتجـــــــــرد: تسيطر النجمة اللبنانية نادين نجيم مرّة جديدة على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا.

شاشة الـ MTV بدأت بعرض مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين، قصي خولي ومعتصم النهار مجددًا عبر شاشتها.

مسلسل “سمرا” مع أحمد فهمي وطوني عيسى يعود إلى الواجهة مرّة جديدة ويُعرض عبر الـ LBC فيما مسلسل “تشيللو” مع تيم حسن ويوسف الخال تعرضه قناة السومرية.

أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن يُعرض كلّ يوم على قناة “سما” السورية.