خمسة مواسم جديدة من “سيد الخواتم”.. تتحصن بأبطال “لعبة العروش”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فوزها بحقوق نشر رواية “جي آر آر توكلين” الأصلية العام الماضي، والمستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة، تعتزم “أمازون” إضافة لمسات وأفكار استثنائية تعرض لأول مرة عبر الشاشات الصغيرة، داخل حبكة درامية جديدة تحت عنوان “سيد الخواتم”.

من المقرر، أن تطرح “أمازون” المسلسل الجديد عبر خمسة مواسم أولها بحلول فبراير المقبل، وهو مكون من 10 حلقات تمهيدية لنشأة وترتيب أحداث المواسم الأخرى التي ستعرض تباعا كل عام – وفقا لـ”سي إن إن”.

علاوة على ذلك، كشفت شركة “أمازون” النقاب عن قائمة تضم 15 بطلا لمسلسلها التلفزيوني، وهي تضم اثنين من قدامى المحاربين بمسلسل “لعبة العروش”، هما الممثلان البريطانيان روبرت أرامايو الذي لعب دور الشاب “نيد ستارك”، وجوزيف ماويل الذي لعب دور “بينجين ستارك” في “لعبة العروش” – من إنتاج شبكة “اتش بي أو”.

كما أبلغت “أمازون” أن المسلسل المرتقب سيضم الممثل المسرحي البريطاني أوين آرثر، والممثلة البريطانية الإيرانية نازانين بيادي والممثل الأسترالي توم بود والممثلة البريطانية مورفيد كلارك والممثلة السلوفاكية الأميركية إيما هورفاث.

من المرجح أيضا، أن تكشف السلسلة التلفزيونية قصصا جديدة تسبق أحداثها عبر المؤلف جي.آر.آر تولكين، بما في ذلك Fellowship of the Ring أولى القصص التي شملتها الثلاثية الملحمية الشهيرة التي تدور أحداثها على أرض خيالية.