روجينا تنضم إلى "أسود فاتح" وتشارك هيفاء البطولة

بعد أن تم الإعلان عن القائمة النهائية لمسلسل «أسود فاتح»، الذي يضم العديد من النجوم والبطولة لـ هيفاء وهبي، ويشاركها معتصم النهار، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم، تكهن الكثيرون بإسم الفنانة التي ستشارك هيفاء وهبي البطولة النسائية.

وعلمنا أن النجمة التي تم التعاقد معها مؤخراً للقيام بدور البطولة النسائية بجانب هيفاء هي روجينا، والتى ستبدأ تصوير أولى مشاهدها غداً في لبنان، على أن تجمع المشاهد الأولي بينها وبين أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، وشريف سلامة، الذين سافروا أمس للبدء في التجهيز للتصوير، علي أن يلحق بهم خلال الأيام القادمة باقي طاقم العمل، وهم رانيا منصور، نانسي صلاح، عمر السعيد.

«أسود فاتح» يضم أيضاً فراس سعيد، حنان سليمان ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم عادل.

وتدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي، حيث تجسد هيفاء دور امرأة مودرن من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل فى ذات الوقت وبمرور الأحداث تتعرض لمشاكل اجتماعية كثيرة، تسعى طوال حلقات العمل لمواجهتها والتغلب عليها.



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