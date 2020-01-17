القاهرة – لايف ستايل
قررت الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" تأجيل عرضه في دور السينما إلى موسم عيد الفطر، بعد أن كان مقررا فى 25 يناير الجاري.
ويكثف المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، حاليًا، ساعات مونتاج ومكساج المشاهد المتبقية للفيلم.
وتظهر هيفاء وهبي، خلال أحداثه، بشخصيتى "شقيقتين توأم"، إحداهما تعيش في أوروبا، والأخرى في حارة شعبية بالقاهرة، فيما تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية، بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.
"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.
قد يهمك ايضاً:
هيفاء وهبى فى الحطابة من أجل "حجر الإسكندر"
مصطفى خاطر يقابل هيفاء وهبى فى "حجر الاسكندر"
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل طرح فيلم "أشباح أوروبا" لموسم عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.