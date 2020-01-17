تأجيل طرح فيلم "أشباح أوروبا" لموسم عيد الفطر

قررت الشركة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا" تأجيل عرضه في دور السينما إلى موسم عيد الفطر، بعد أن كان مقررا فى 25 يناير الجاري.

ويكثف المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، حاليًا، ساعات مونتاج ومكساج المشاهد المتبقية للفيلم.

وتظهر هيفاء وهبي، خلال أحداثه، بشخصيتى "شقيقتين توأم"، إحداهما تعيش في أوروبا، والأخرى في حارة شعبية بالقاهرة، فيما تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية، بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، ومن تأليف كريم ‏فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي‎.

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