علي الطيب ينضم إلى أسرة فيلم “الحارث”

انضم الفنان علي الطيب إلى أسرة فيلم “الحارث”، إلى جانب كل من أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال، المقرر البدء في تصويرة خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويعد هذا الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج محمد نادر جلال بعد إخراجه وحدات من فيلم “طلق صناعي” مع المخرج خالد دياب و”طايع” مع المخرج عمرو سلامة.

ولا تزال شركة الإنتاج “سكوب” للكاتب الصحفي عماد سيد أحمد نائب المدير العام الأسبق لمجموعة شركات “دولار فيلم” ونيوسينشري، في اختيار باقي أسرة فيلم “الحارث”، والتي بدأ تأسيسها منذ 3 أشهر.

وعلى صعيد آخر، تعاقدت الشركة مع المخرج خالد دياب لتقديم فيلمه الجديد “فايبريشن” الذي يلعب بطولته النجم مصطفى خاطر ومجموعة من نجوم الكوميديا جارٍ التعاقد معهم حاليًا.وقال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج بالشركة، لدينا خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020، وإننا حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعًا.

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