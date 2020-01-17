شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها الـ87.. 5 معلومات عن الحياة المثيرة للنجمة الراحلة داليدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الجمعة، الذكرى الـ87 لميلاد الفنانة الراحلة داليدا، التى ولدت يوم 17 يناير عام 1933، ورحلت عن عالمنا يوم 3 مايو 1987، عن عمر يناهز 54 عامًا.

وفى هذه المناسبة، يستعرض هذا التقرير أبرز المعلومات عن داليدا، التى ولدت فى القاهرة فى 17 يناير 1933، فيما لا تزال داليدا، واسمها بالكامل لولاندا كريستينا جيجليوتى، واحدة من أشهر المطربين الفرنسيين، وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الحياة المثيرة للمطربة، حسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية:



النجمة العالمية الراحلة داليدا

1- بدأت انطلاقتها نحو الشهرة كملكة جمال

بدأت داليدا مشوارها نحو الشهرة عندما أصبحت ملكة جمال مصر فى عام 1954، وفى نفس العام انتقلت إلى باريس لمتابعة مهنة التمثيل، والتفتت فى النهاية إلى الغناء، وساعدتها جزئيًا محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1"، التى استلمت بثها عام 1956 "بامبينو" عدة مرات فى اليوم، واكتشفت داليدا جزئياً بواسطة لوسيان مورايز، مدير برامج المحطة، الذى تزوجها عام 1961.

2- سجلت أغانى بـ7 لغات

العديد من أكبر أغانى داليدا، كانت بالطبع باللغة الفرنسية، من بينها "Itsi Bitsi Petit Bikini" ، و "Il venait d'avoir 18 ans" ، و "Laissez-moi danser" et "Mourir sur scène"، كما سجلت نسخة فرنسية من فيلم "عيد الميلاد الأخير" الخاص بـ Wham! بعنوان "Reviens-Moi".

لكن غنت داليدا أيضًا باللغة الإيطالية، كما فعلت مع غلافها لـ "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)"، وكانت فى بعض الأحيان تسجل نفس الأغنية فى نسختين مختلفتين، كما فعلت فى عام 1977 عندما سلمت نسخة فرنسية، وكذلك نسخة عربية من الأغنية المصرية "سلمى يا سلامة".



لوسيان موريس وداليدا

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3- كانت داليدا فنانة متعددة الأوجه

فى وقت مبكر من حياتها المهنية، سجلت Dalida أغانى موسيقى البوب ​​الخفيفة المرتبطة بحركة yé-yé، وهى رد فرنسا على ظهور فرق مثل The Beatles فى أوائل الستينيات، ومن بين تلك الأغانى، أغنية "Itsi Bitsi Petit Bikini" عام 1960، وهى نسخة لها من "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini".

كما تأثرت بالديسكو وشهدت ما يُذكر الآن على أنها مرحلة غنية لها فى الثمانينيات، حيث قدمت خلالها أغنيتها الشعبية الشهيرة "Mourir sur scène".



ذكرى ميلاد داليدا

4- ألهمت حياتها الشخصية إحدى أشهر أغانيها

أغنية "Il venait d'avoir dix-huit ans"، والتى تترجم إلى "كان قد بلغ للتو 18"، أصدرتها Dalida فى عام 1973، وكانت الأغنية مستوحاة من علاقتها مع طالب شاب، مما أدى إلى حمل غير مخطط له.

ووفقًا لشقيق داليدا، المنتج أورلاندو، الذى ناقش الأمر علنًا، كان عمر داليدا 34 عامًا وقت العلاقة وكان الطالب يبلغ من العمر 22 عامًا، وأنهت المغنية الحمل فى وقت كان فيه الإجهاض غير قانونى فى كل من فرنسا وإيطاليا، وقد جعلها هذا الإجهاض غير قادرة على الحمل.



محطات فى حياة داليدا

5- دفنت داليدا فى منزلها السابق فى مونمارتر

توفيت داليدا بالانتحار فى 3 مايو 1987، وتم دفنها فى حى مونمارتر بباريس، حيث انتقلت عام 1962، فيما أنتجت النحاتة الفرنسية أصلان، تمثالًا بالحجم الطبيعى للمغنية لتوضع على شاهد قبرها، مما يسهل التعرف عليه فى مقبرة مونمارتر.