شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الفنانة نادية رفيق بكنيسة السريان الكاثوليك بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، أن عزاء الفنانة الراحلة نادية رفيق، سيقام مساء اليوم على أن يبدأ فى تمام الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة، وذلك داخل كنيسة السريان الكاثوليك بجوار نادى الغابة بمصر الجديدة. وكان فضيل كوردى، ابن الفنانة نادية رفيق، أعلن عن وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت الجنازة اليوم الجمعة فى كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.

وكتب نجل الفنانة الراحلة، "أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".

ونعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفنانة الراحلة قائلا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".