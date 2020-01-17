شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر تفاصيل أزمة نانسى عجرم وزوجها وحياة أصالة بعد الطلاق فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف البرنامج آخر تفاصيل قضية زوج النجمة اللبنانية نانسى عجرم، ولماذا أطلق الدكتور فادى الهاشم زوج نانسى 18 رصاصة على المواطن السورى.

وتتطرق الحلقة أيضا لكواليس حياة أصالة عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان، وسر عبير صبرى مع العام الجديد 2020، ولماذا أعلن ابن الفنانة عايدة عبد العزيز إصابة والدته بالزهايمر هذه الأيام رغم إصابتها به منذ 4 سنوات.

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برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.