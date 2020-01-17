صور.. جنازة الفنانة ماجدة الصباحي بحضور النجوم.. وانهيار ابنتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شيعت جنازة الفنانة المصري الراحلة ماجدة الصباحي، عقب صلاة ظهر الجمعة 17 يناير، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وحرص على حضور الجنازة عدد من نجوم الفن منهم دلال عبد العزيز، وسمير صبري، وعزت العلايلي، ورشوان توفيق، وأشرف زكي، ونهال عنبر، وسيف عبد الرحمن.

كما حضرت الفنانة رانيا محمود ياسين، ودنيا عبد العزيز، وأيمن عزب، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

وكانت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة، قد توفت ظهر الخميس 16 يناير، عن عمر يناهز 89 عام.

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وماجدة فنانة مصرية من مواليد 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفا في وزارة الموصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام، ومن افلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول”، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وقامت بدور بارز في جمعية السنمائيات، وتعتبر من ابرز الممثلات في السينما العربية يتسم ادائها بالتقمص للشخصية، ومن أعمالها : “اين عمرى” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم” فاستطاعت ان تمثل بنت عصرها.

تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية .