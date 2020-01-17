أنغام تستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادرت الفنانة والنجمة المصرية أنغام مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى مدينة القصيم السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك ضمن سلسلة حفلات “ليالي القصيم”.

وكان مصدر في مطار القاهرة، قد أفاد أن الفنانة أنغام أنهت إجراءات السفر على متن رحلة طيران النيل المتجهة إلى مدينة القصيم، وتم استقبالها من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار داخل استراحة الخدمة المميزة.

وانطلق، يوم الأربعاء، 15 يناير، على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة سلسلة حفلات “ليالي القصيم”، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي.

وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب. وتحيي الفنانة أنغام حفلا يوم الجمعة 17 يناير، برفقة الفنان خالد عبد الرحمن في منطقة القصيم.

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وكانت الفنانة أنغام، قد أحيت مؤخرا، حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن فعاليات مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

قد تألقت خلال الحفل بفستان أحمر طويل، واختارت تسريحة شعر كيرلي، وماكياج ترابي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، كما قدمت بعض أعمالها الخليجية وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وعبرت أنغام، عن سعادتها بالحفل قائلة: “سعيدة إن أول حفلاتي بالعام الجديد كانت مع جمهوري الغالي في الرياض ‏مهرجان العود موسم الرياض”.

وشارك أنغام، في الحفل الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

والجدير بالذكر أن أنغام، تعيش حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية خاصة في السعودية فأحيت يوم السبت الماضي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، وتالقت خلال الحفل بالقفطان المغربي، وقدمت باقة من أهم أغانيها الخليجية، وشاركها في الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.