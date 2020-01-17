سروال جينز ممزق يظهر نحافة فيفي عبده ويثير الانتقادات

متابعة بتجـــــــــــرد: أظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده تغييراً طرأ على شكلها من خلال اعتمادها قصة وتسريحة شعر جديدتين.
وكشفت ذلك في فيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت قيمصاً أسود ونسقته مع سروال جينز ممزق أظهر نحافة الجزء الأسفل من جسمها.
وركزت على هذا الكثير من التعليقات حيث أبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم باللوك الذي يجعلها تبدو أصغر سناً مما هي عليه في الواقع.
وفي المقابل تعرضت الفنانة للانتقادات حيث اعتبر بعض الناشطين أن عليها ارتداء ملابس تليق بسنها. ورغم هذا حقق الفيديو أكثر من 401 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن فيفي تعرضت في وقت سابق للهجوم بسبب تعليقها على المنشور الذي أعلنت فيه الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان. والسبب أنها نشرت رموز وجوه ضاحكة وهو ما استفز الكثير من معجبي الفنانة السورية.
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