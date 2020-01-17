شاكيرا ترقص مع طفليها على أنغام أغنيتها الجديدة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت المغنية الكولومبية شاكيرا فيديو لها على صفحتها على إنستغرام، تظهر فيه وهي ترقص مع طفليها على أنغام أغنيتها الجديدة، وهي في غاية السعادة.

وظهرت شاكيرا في الفيديو ، وهي مرتدية ملابس رياضية عبارة عن بنطال أسود، وتيشيرت لونه زهري، وحذاء رياضي، تمارس الرياضة، وهي ترقص مع ولديها “ميلان” و”ساشا” على إيقاع موسيقى أغنيتها الأحدث”Me Gusta”، وكتبت شاكيرا على الفيديو هاشتاغ “mom life”.

يذكر أن شاكيرا ارتبط بلاعب فريق برشلونة بيكيه في عام 2011، وأنجبت منه ولديها بعد قصة حب دامت 6 أعوام، وبعد إشاعات عن انفصالهما، تحدثت شاكيرا أنهما ما زالت مرتبطة ببيكيه، وأنهم لم يتزوجا حتى الآن لأنها تفضل أن تكون صديقته المقربة، ولا تعامل كزوجة تقليدية.