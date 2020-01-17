متابعة بتجـــــــــرد: يبدو ان مساعي الشركة المنتجة لمسلسل “عروس بيروت” بموسمه الثاني للتفاوض مع الممثل رفيق علي أحمد كبديلٍ عن زميله فادي إبراهيم قد وصلت إلى خواتيمها السعيدة. فنشرت الممثلة جينيفر عازار صورةً من موقع تصوير مسلسل “عروس بيروت” في تركيا تؤكّد إنضمام رفيق علي أحمد رسمياً إلى أسرة العمل بدور والدها. ويجسّد رفيق علي أحمد دور وكيل “آدم” ضدّ عائلة آل ضاهر ضمن أحداث العمل، وكانت تجمعه علاقة حبّ بالست ليلى قبل زواجها من فوزي ضاهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفيق علي أحمد بديلاً عن هذا الممثل في “عروس بيروت 2” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.