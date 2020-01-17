وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 84 عاما

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، الجمعة، عن عمر يناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وتمَّ تشييع جنازتها من كنيسة السريان في حي مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة.



وكتب فضيل كوردي، ابن الفنانة الراحلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتمّت أمي، ماما نانا كما يلقبها أحفادها، أم الغلابة كما يعرفها البعض، الفنانة القديرة نادية رفيق، أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير، وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى، صلي لنا يا ماما".



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ونعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، عبر حسابه على "فيسبوك"، الفنانة الراحلة قائلا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".

ولدت الفنانة نادية رفيق في 8 فبراير/شباط 1935، وبدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي بالعمل في الإذاعة، ثم التحقت بالتلفزيون عند افتتاحه في عام ١٩٦٠ وشاركت بالعمل في السهرات التلفزيونية والمسلسلات.

وفي الثمانينيات شاركت في عدد من الأفلام السينمائية وكان أول أفلامها "أهل القمة" عام ١٩٨١ مع سعاد حسني.

وبرعت الفنانة الراحلة في تجسيد دور الأم، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها "أحلام الفتى الطائر" و"هي والمستحيل"، و"أخو البنات عام" و"الأصدقاء" و"باب الخلق"، ومن أفلامها السينمائية "مدافن مفروشة للإيجار" و"الإرهاب".