خاص – “أول كلمة” جديد صلاح الكردي بمناسبة عيد الحب

قرر الفنان صلاح الكردي اصدار أغنية جديدة قبل احتفالية عيد الحب في شباط المقبل بعنوان “أول كلمة” وذلك بعدما كان قد اتخذ القرار بتأجيل طرحها بسبب الوضع الذي يعيشه لبنان حاليًا.

وفي دردشة مع موقع “الخليج 365” أكد “صلاح” أن في جعبته اغنيتين جاهزتين، حيث كان يستعد لاصدارهما ولكن بسبب الوضع الراهن تم تأجيلهما ولكن الحياة يجب ان تستمر لذا اتخذ القرار بطرح واحدة قريباً جداً.

في المقابل، لفت صلاح الكردي الى ان هناك العديد من الاعمال المقبلة مع عدد من أهم النجوم اللبنانيين والعرب أبرزهم شيرين عبد الوهاب، نوال الكويتية، وائل جسار، سعد رمضان، اصالة نصري، صابر الرباعي.

وكان صلاح الكردي قد حقق نجاحاً كبيراً في أغنية “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات الشاعر علي المولى وألحان الكردي، حيث سبق ان قدّمتها النجمة المصرية شيرين كشارة للمسلسل الرمضاني “خمسة ونص”، فهل سيكون له حضوراً في هذا الموسم من رمضان؟ أشار صلاح الى أنه ليس متحمساً كثيراً ليتواجد في رمضان 2020 ويفضل ان يغيب هذا العام ليعود برمضان 2021.