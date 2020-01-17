خاص- ماغي بو غصن امرأة ذات نفوذ وقوة في “أولاد آدم”

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة ماغي بو غصن تخضع للتحضيرات الأخيرة قبل ان تدخل موقع التصوير الذي سينطلق بعد اسبوع.

وعلمنا أن “بو غصن” تؤدي شخصية امرأة تتمتع بقوة في المجتمع ولديها مركز كبير ما يحمّلها مسؤوليات كبيرة ويجلب لها المصائب.

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يضم المسلسل الذي يحمل عنوان “أولاد آدم” نخبة من النجوم وهم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.

العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.

الشخصيات الأربعة تقدم أدواراً جريئة وجديدة عليها في شكلها ومضمونها، وسيكون مادة مختلفة جداً في طرحها وفي شخوصها، كما يحمل الكثير من المفاجآت بحسب المنتج سنان صاحب شركة ايغل فيلمز.