"الظلام".. إمينيم يفاجئ معجبيه بأغنية جديدة تهاجم أمريكا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ نجم الراب الأمريكي إيمينيم، معجبيه مساء أمس الخميس بطرح أحدث أغانيه وهي أغنية مثيرة ومميزة تحمل اسم الظلام Darkness.

ومثلما عودنا إميمنيم، تعد أغنيته الجديدة استثنائية من نوعها وستثير الجدل بالتأكيد حيث تهاجم أمريكا وقوانينها الخاصة بالأسلحة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تسلط أغنية "الظلام" والتي تبلغ مدتها 6 دقائق، الضوء على مجزرة لاس فيغاس الشهيرة في 2017، والتي قام فيها مواطن أمريكي يدعى "ستيفن بادوك" بفتح النار على عدد لا يحصى من الأشخاص خلال حفل موسيقي قبل انتحاره.

وأثارت الواقعة المروعة التي تشتهر بـ"مجزرة لاس فيغاس"، جدلا كبيرا، خاصة أنها أسفرت عن مقتل 58 شخصا وإصابة 413 آخرين، فيما وصف بأكثر واقعة إطلاق نار جماعي دموية في تاريخ أمريكا.

وفي البداية، يُظهر فيديو كليب الأغنية، إيمينيم على مسرح مظلم وهو يرتدي سويت شيرت وتيشيرت أبيض مع جينز وسنيكرز، وبينما تبدو الأغنية وكأنها عن إيمينيم واستعداده لحفل في لاس فيغاس، سرعان ما ينتقل المشهد إلى آخر يبدو فيه نجم الراب شخصا مختلفا داخل غرفة فندق.

ويتضح أن ذلك الشخص الآخر، هو "ستيفن بادوك"، مجرم مجزرة لاس فيغاس التي وقعت في 1 أكتوبر 2017 خلال مهرجان Route 91 Music.

Advertisements

وجنبا إلى جنب مع المشاهد التي تمنحنا نظرة عن كثب للواقعة ومتابعة بادوك لحظة بلحظة وسط استعداداته لإطلاق النار، ركز الفيديو على تحديد موعد إطلاق النار الحقيقي، والذي حدث في الساعة 10:05 مساء، بينما يظهر المجرم وهو يهشم نافذة الغرفة ويفتح النار على الحشد.

وتستمر اللقطات حتى مداهمة الشرطة للغرفة بينما يعثرون على المجرم جثة هامدة بعد انتحاره بإطلاق النار على نفسه، قبل أن ينتهي الفيديو بمشهد لايمينيم أمام عدة أجهزة تلفاز تعرض علم أمريكا مع ظهور عبارة: "متى سينتهي ذلك؟".

هذا وفور إطلاقها، سرعان ما حققت أغنية "الظلام" رواجا كبيرا، حيث جذب الفيديو كليب أكثر من نصف مليون مشاهدة في بضعة ساعات فقط، كما تصدر اسم إيمينيم قائمة العبارات الأكثر تداولا على "تويتر"، محتلا المركز الثاني.

مما لا شك فيه، تعد هذه عودة قوية لإيمينيم على الساحة، ولكنها قد تعرضه لبعض المشاكل، حيث يهاجم أمريكا صراحة في أغنيته، وينتقد قوانين الأسلحة الأمريكية، خاصة أن إحدى عبارات الأغنية تضمنت: "إصبعي على الزناد ولكن لدي ترخيص وليس هناك ما يدينني".

تأتي أغنية إيمينيم المثيرة ضمن أحدث البوم له Music to be Murdered By ، والذي طرحه أيضا مساء أمس الخميس، وكشف نجم الراب أن ألبومه وغلافه المميز مستوحى من المخرج الأسطوري الراحل "الفريد هيتشكوك"، ويتاح الألبوم حاليا على "آي تونز" و"سبوتيفاي" و"أمازون ميوزيك" و"غوغل بلاي"، وأبل ميوزيك".

ويجدر بالذكر أن ألبوم إمينيم الجديد يتضمن 20 أغنية نفذها بالتعاون مع عدة نجوم، بما في ذلك الرابر الأمريكية "يانغ ما، و"وايت غولد"، و "أندرسن.باك"، وغيرهم. ويأتي ذلك بعد آخر ألبوم أصدره في عام 2018، وهو " Kamikaze".