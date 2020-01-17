كلوي كارداشيان بجسد نحيف.. ولهذا السبب تعرضت للهجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الوقت الذي تقضيه نجمة تليفزيون الواقع، كلوي كارداشيان في صالة الألعاب الرياضية يؤتي ثماره.

وظهرت كلوي البالغة من العمر 35 عاما بمظهر براق، أثناء توجهها إلى مطعم Emilio's Trattoria في كاليفورنيا لتصوير مشهد لبرنامج الواقع العائلي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولعل اللافت في مظهرها هو ظهورها بجسد نحيف عن ذي قبل، حيث ارتدت قميصا باللون البيج ربطته فوق خصرها، كما كانت ترتدي بنطالا كشف خصرها الرفيع وساقيها النحيفتين.

وأوضح آخر ظهور لكلوي أنها تعمل بجد للحفاظ على لياقتها البدنية، وتقوم كلوي دائما بعرض تقدمها من خلال مشاركة التدريبات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن مظهرها كان لا تشوبه شائبة، لكن بعض استراتيجيات فقدان الوزن التي اتبعتها أثارت جدلا، حيث انتقد الكثيرون النجمة لترويجها للعلامة التجارية Flat Tummy، التي تبيع المشروبات المخففة والشاي والمكملات الغذائية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم انتقاد كلوي لمشاركة منشور على "إنستغرام" برعاية العلامة التجارية، كتبت فيه:"حسنا ... بالفعل أتعاون مع مدرب متخصص واختصاصي في التغذية، ولكن مع مشروب flattummyco's Shakes، فهو يجعل البطن مسطحة، ثقوا بي يا رفاق".

وأثار المنشور انتقادات واسعة، حيث قال أحد الأشخاص :"يرجى التوقف عن الدعاية الكاذبة"، وكتب آخر: "قد يكون ذلك ضارا جدا بالأشخاص الذين عانوا من اضطراب الشهية مثلي، منتجات@ Flattummyco تضر أكثر مما تنفع".

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وقال آخر:"كيف يمكنك التحقق من ذلك، إذا كنتي تستخدمين مدربا شخصيا واختصاصيا في التغذية".

وفقا لفوربس، تقوم شركة Flat Tumm بتخصيص "20 ألف دولار" لكل مشاركة من رعاة المشاهير.

ونظرا لرد الفعل العكسي للعديد من المشاركات المدعومة حول منتجات إنقاص الوزن، قرر إنستغرام الحد مما يمكن للمستخدمين المعينين رؤيته على نظامه الأساسي، حيث ستطبق الآن قيودا على العمر على العروض الترويجية المتعلقة بمنتجات إنقاص الوزن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وسوف تمتد هذه السياسة أيضا إلى فيسبوك أيضا.

وقد يكون التغيير في القيود المفروضة على المشاركات التي ترعاها السبب وراء قرار كلوي بمشاركة معلومات حول Flat Tummy Co على تويتر بدلا من إنستغرام، لكن هذا لم يمنعها من تلقي رد فعل عنيف على منشوراتها.

ولم تكن كلوي الوحيدة التي روجت لمنتجات هذه الشركة، حيث روجت أخواتها الأخريات مثل كيم كارداشيان وكايلي جينر، لمنتجات إنقاص الوزن عبر الإنترنت.