داليا البحيرى تهنئ سمصفف شعر يتسبب فى بكاء رضوى الشربينى على الهواءمير غانم بعيد ميلاده

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني، فى حالة بكاء على الهواء، وذلك أثناء حوارها مع مصفف الشعر «ماس»، وحديثه عن تأثير السرطان على الشعر.

وقالت رضوى الشربيني خلال تقديمها برنامج "هي وبس" المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، إنها حاولت أن تتماسك ولكنها لم تستطع.

وأشارت رضوى الشربينى إلى أنها اتفقت مع مصفف الشعر «ماس»، على عدم البكاء ولكن الحديث عن مرضى السرطان وتأثير المرض على الشعر يجعل أى إنسان يبكي.

وقد قال مصفف الشعر «ماس»، إنه مر بتجارب صعبة مع عدد من السيدات عقب تساقط شعرهن، موضحًا: « لازم نقف بجانب المرأة عند تساقط شعرها، ونقولها أن الأهم هو حياتها، وليس شعرها» .

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ولفت مصفف الشعر «ماس»، ، إلى أن الشعر بالنسبة للمرأة هو تاج رأسها.

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