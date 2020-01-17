نجمة كويتية تسخر من أصالة بطريقة غير لائقة

القاهرة – لايف ستايل تداول المتابعين على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو مركباً للفنانة السورية أصالة وتم من خلاله السخرية منها بطريقة غير لائقة. وظهر في المقطع قيام الفنان السعودي عبادي الجوهر بركلها أثناء جلوسها إلى جانبه في إحدى الحفلات وتردادها كلمة “أمان” خلال قيامه. وعلقت الفاشينيستا ونجمة المواقع الكويتية فينسيا المعروفة باسم أم ريان على الفيديو، حيث ظهر ت في فيديو سخرت فيه من طريقة أصالة في التفاعل مع الفنان وقامت بتقليدها بطريقة ساخرة جداً. قد يهمك أيضا: Advertisements أصالة تحصد 4.5 مليون مشاهدة بـ "شامخ" عبر موقع "يوتيوب" أصالة تكشف سر فقدانها الوزن في أحدث ظهور

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