غادة نافع في جنازة والدتها الراحلة ماجدة

حضرت الفنانة غادة نافع جنازة والدتها برفقة الفنانة دلال عبد العزيز ونهال عنبر وبوسي شلبي، اللاتي لم يتركن غادة للحظة.

نجوم الفن في جنازة ماجدة ظهر على ووجها الحزن والتأثر لفراق والدتها، التي رحلت عن عالمنا عصر الخميس، 16 يناير.

وشيعت جنازة الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة ظهر اليوم.

فيديو وصور- وصول جثمان ماجدة لمسجد مصطفى محمود ويقام عزاء الراحلة يوم الأحد المقبل في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ماجدة الصباحي ولدت في 8 مايو 1931 في مدينة طنطا حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، لتنطلق بعدها في عدد من الأعمال.

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بالفيديو- ماجدة تحتفل بآخر عيد ميلاد قبل وفاتها دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام من افلامها التي انتجتها "جميلة" " هجرة الرسول" وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية.

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