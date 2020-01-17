أنغام تصل القصيم لإحياء حفل كبير بالسعودية الجمعة

تصل الفنانة أنغام إلى مدينة القصيم السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك ضمن سلسلة حفلات "ليالي القصيم"، الذي انطلق الأربعاء ويستمر حتى غدا الجمعة.

وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا من متذوقي الفن والطرب، فيما ستحي الفنانة أنغام حفلها اليوم الجمعة، برفقة الفنان خالد عبد الرحمن في منطقة القصيم.

الجدير بالذكر أن مدينة بريدة، كانت قد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من الحفلات الغنائية، بمختلف الفعاليات والمناسبات، شارك فيها عددٌ من ألمع نجوم الفن الخليجي والعربي، كان في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، والفنان راشد الماجد، والفنان خالد عبد الرحمن، والفنانة أصالة وعدد آخر من النجوم؛ حضرها الآلاف من الجماهير.

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