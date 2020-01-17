ربع مليار جنيه حصيلة "فلوس" لتامر حسني في أمريكا وكندا

تمت ترجمة فيلم الفلوس للنجم تامر حسني إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، بعد زيادة الطلب عليه ليعرض في أمريكا و كندا و إنجلترا .

صرح بذلك الموزع السينمائي هشام الغانم، الذي أكد أن فيلم ال فلوس بعد ثالث أسبوع من العروض العالمية حقق إيرادات كبيرة خارج مصر تصل إلي ١٢ مليون دولار، ما يعادل ١٩٠ مليون جنيه مصري، من خلال العرض على ٣٠ شاشة عرض عالمية، كما تخطى الـ٣٠ مليون جنيه داخل مصر، ليقترب من تحقيق ٢٥٠ مليون جنيه.

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