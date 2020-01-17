ريم البارودي ترقص في الزفة مع سعد الصغير

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على برنامج "النهاردة فرحي ياجدعان" الذي يقدمه المطرب سعد الصغير على فضائية النهار . وقامت الفنانة ريم البارودى بأداء دور الصعيدى مع العريس الذى تستضيفه برنامج "النهاردة فرحى" فى لفتة طريفة . وشاركت البارودى حفل الزفاف بالرقص في الزفة مع سعد الصغير . يذكر أن برنامج “النهاردة فرحي يا جدعان” يقدمه سعد الصغير عبر قناة النهار، هو برنامج خيري علي طريقة المسابقات للشباب المقبل علي الزواج وغير ميسور الحال . Advertisements قد يهمك ايضاً: نجوم الفن والكرة في افتتاح "كافيه" نجل سعد الصغير سعد الصغير يدعو لشعبان عبد الرحيم من أمام الكعبة

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