إيمى طلعت زكريا تكشف عن أخر صورة فى حياة والدها قبل وفاته بأيام

كشفت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، عن آخر صورة لوالدها الراحل الفنان القدير طلعت زكريا، قبل وفاته بأيام قليلة، وكانت من داخل سيارتها حيث كانت تقود السيارة، بينما كان الفنان الراحل بجوارها، والتقطا الصورة بطريقة "السيلفى".

يشار إلى أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا، توفى يوم 8 أكتوبر الماضى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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