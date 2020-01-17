اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



""الخليج 365"" من بيروت: شيُعت منذ قليل في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، الفنانة القديرة ماجدة الصباحي التي توفيت صباح أمس عن عمر يناهز 89عاما،

ولُف نعش الراحلة بالعلم المصري، فيما حضر لصلاة الجنازة العديد من الفنانين والإعلاميين بينهم عزت العلايلي، سمير صبري أشرف زكي ومحسن علم الدين ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وأيمن عزب، ورشوان توفيق، وسيف عبد الرحمن، وبوسي شلبي، ووائل الابراشي زغيرهم من الوجوه المعروفة وجمع من محبي الفنانة القديرة الراحلة التي تركت بصمة كبيرة في السينما المصرية بين ممثلة ومخرجة ومنتجة . Advertisements

وكان الوداع مؤثراً بحسب المشاهد المنقولة عبر وسائل الإعلام المصرية التي أظهرت حضوراً شعبياً حاشداً. فيما انهارت ابنتها بالبكاء. علماً أن أسرة الراحلة قررت إقامة العزاء يوم الاحد المقبل بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضور فني وشعبي في تشييع ماجدة الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.