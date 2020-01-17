شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة وتجاهُل.. سيرين عبد النور تثير الجدل فى حفل فنى بدبى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنان تيم حسن يمر بجوار سيرين عبد النور، من دون أن يسلم عليها، حتى نادته فتدارك الأمر، وصافح سيرين عبد النور فى سلام فاتر وصفوه بأنه تجاهل لسيرين بسبب غيرة زوجته وفاء الكيلانى.
سيرين عبد النور، واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بها
سيرين نشرت مؤخرا صورا ظهرت فيها بت "نيو لوك" غير من شكلها تماما، حيث ظهرت عبر حسابها على "إنستجرام" بشعر قصير للغاية، بينما يرى البعض أنها ترتدى "باروكة" فقط.
آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.
المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.
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