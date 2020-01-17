شكرا لقرائتكم خبر عن على الطيب ينضم لفيلم "الحارث" مع أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان على الطيب لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب الفنانين أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وأسماء جلال ومن إخراج محمد نادر فى أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الاستقرار على باقى الفنانين المشاركين، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير.
يذكر أن على الطيب قدم استاند اب كوميدى بعنوان "ضحكنى شكرا" فى 2004 كما قدم شخصية "عبد الرحمن" فى مسلسل قابيل شاب خريج حاسبات ومعلومات ويدخل كلية الشرطة ويكون ضابطا متخصصا، وهو من يساعد في قضية البحث عن "قابيل" ليصبح مسئولا عن كل ما يخص الاتصالات والإنترنت، وكان آخر أعماله آخر أعماله مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية "وديع البساطى".
مسلسل "أهو ده اللي صار" تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.
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