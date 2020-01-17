شكرا لقرائتكم خبر عن "مليش نفس" ..محمد عباس يطرح أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشاب محمد عباس أحدث أغانيه "مليش نفس" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، والأغنية ضمن أغاني الألبوم الجديد، الذى يحمل عنوان " شايفة أحلى"، والذى يتم طرحه علي طريقة السينجل واحدة تلو الأخرى، وأغينة "مليش نفس" من كلمات محمد الشناوى، وألحان محمد عباس ، وتوزيع محمد شفيق .

يذكر أن عباس كان قد أثار الجدل مؤخرًا بين الجمهور بعد إعلانه قرار اعتزاله الغناء، حيث قال: "الفنانون الناجحون في مصر هم الذين يقدمون أعمالًا لا قيمة لها، والذوق العام في مصر أصبح صعبًا.. سأعود إلى عملي الأساسي وهو مهندس ديكور"، إلا أنه تراجع فيما بعد عن قراره.

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كان محمد عباس قد طرح مؤخرًا أغنية "السلام أمانة" من كلمات محمد يحيي، ألحان محمد يحيي، توزيع شريف مكاوي، ميكس وماستر خالد رؤوف.